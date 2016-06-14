Кривавий теракт в Орландо: екс-дружина стрілка розповіла про його гомосексуальні нахили

Про це його колишня дружина заявила в інтерв'ю бразильському телеканалу, повідомляє РИА Новости з посиланням на газету New York Post.

Відзначається, що Сітора Юсуфій була одружена Матіном протягом трьох місяців у 2009 році. Її нинішній наречений Марко Діас повідомив від імені своєї нареченої, що, на її думку, у Матіна були гомосексуальні схильності, а батько чоловіка при ній називав його гомосексуалістом.

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Діас додав, що "ФБР просило її не розповідати це американським ЗМІ".

Про нетрадиційну орієнтацію Матина розповів ЗМІ також і його колишній однокурсник по поліцейській академії, ім'я якого не називається. Як повідомив він виданню Palm Beach Post, Матін одного разу запросив його на побачення. Чоловік додав, що він, Матін і інші однокурсники проводили разом час, іноді відвідували гей-клуби після занять в поліцейській академії при коледжі Індіан-Рівер у Флориді.

Як повідомляв УНІАН, стало відомо, що Омар Матін, який застрелив 49 осіб в гей-клубі Pulse у місті Орландо в штаті Флорида, був завсідником цього закладу.