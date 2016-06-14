До Середземного моря увійшов другий авіаносець США, деталі розгортання не розголошують
Авіаносець ВМФ США "Дуайт Д. Ейзенхауер" увійшов у Середземне море.
Про це повідомило командування флоту США, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
"Дуайт Д. Ейзенхауер" дозволить звільнити від чергування інший авіаносець США "Гаррі С. Трумен", який пізніше цього місяця повернеться до США після восьмимісячного чергування у регіоні.
Повідомляється, що "Ейзенхауер", який очолює ударну групу крейсерів, есмінців і літаків, продовжить завдавати ударів з повітря до цілях "Ісламської держави" в Іраку та Сирії.
Читайте такожУ Росії заявляють, що недопустят перетворення Чорного моря в "натівське озеро"
Точні деталі його розгортання не розголошуються.
Як відомо, літаки з авіаносця "Гаррі С. Трумен" здійснюють авіаудари проти ІДІЛ із Середземного моря, починаючи від 3 червня цього року.
Розгортання "Ейзенхауера" є частиною ротації сил США на підтримку морських операцій у світі.
До його ударної групи входять два ракетних крейсери, чотири ракетних есмінці і дев'ять авіаційних ескадрилій.
У ВМФ США наголосили на тому, що наявність двох авіаносних ударних груп у Середземному морі має дати "потужний сигнал підтримки союзникам і партнерам США у Європі".
Підвищення активності США у регіоні є відповіддю на підвищення активності Росії на Близькому Сході.
Раніше директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін заявляв, що захід американських кораблів у Чорне море призведе до заходів у відповідь.