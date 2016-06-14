У НАТО вирішили посилити військову присутність на Сході та у регіоні Чорного моря

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Брюсселі на прес-конференції за результатами засідання міністрів оборони альянсу повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми зробили наступний крок. Ми вирішили посилити нашу присутність у східній частині нашого Союзу. НАТО розгорне на ротаційний основі чотири багатонаціональних батальйони в Естонії, Латвії, Литві та в Польщі", - повідомив він.

У цьому зв'язку Столтенберг привітав зобов'язання, які були зроблені сьогодні багатьма союзниками щодо їхнього внеску. "Ми також вживемо заходів, щоб посилити захист та стримування у регіоні Чорного моря", - проінформував генсек НАТО.

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Також, за його словами, було ухвалено рішення заздалегідь розташувати більше обладнання та запасів. "Це надсилає чіткий сигнал, що якщо будь-який з наших союзників буде атакований, весь Альянс буде відповідати як один. НАТО не шукає конфронтації, ми шукаємо конструктивного діалогу з Росією, але ми будемо захищати наших союзників від будь-яких загроз", - наголосив генсек НАТО.

Він підтвердив, що в НАТО готові провести нове засідання Ради Росія-НАТО до саміту к Варшаві. Наразі з цього приводу між НАТО та Росією тривають відповідні консультації.