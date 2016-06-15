Пішов на рекорд: У РФ перепризначили скандального генпрокурора Чайку ще на 5 років

За законом РФ «ПРО прокуратуру», питання про те, чи залишити Чайку на чолі наглядового відомства, вирішує Рада Федерації за поданням президента Володимира Путіна, повідомляє РБК.

Напередодні два профільних комітети Ради Федерації з конституційного законодавства і з оборони і безпеки — одноголосно підтримали кандидатуру Чайки на посаду генпрокурора.

За перепризначення Чайки проголосували всі сенатори одноголосно. Голосування було таємне.

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Після цього Чайка приніс присягу. Генпрокурор РФ подякував Путіну за призначення, підкресливши, що воно означає високу оцінку професіоналізму наглядового відомства. Також він висловив подяку верхній палаті парламенту, пообіцявши продовжити конструктивну співпрацю. «Ми вас не підведемо», — додав він. До журналістів Чайка не вийшов. «Він ніколи у нас не робить прес-підходів», — пояснили РБК в прес-службі Ради Федерації.

Повноваження Чайки закінчуються 22 червня 2016 року. Він займає посаду генпрокурора РФ з 2006 року, що вже становить рекордний термін на цій посаді. Серед його попередників крісло генпрокурора довше всіх обіймав Володимир Устинов, який протримався на цьому місці шість років — з 2000 по 2006 рік.

У середу перед перепризначенням Чайки соратники Навального намагалися провести одиночні пікети. Троє з них були затримані.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї Чайки. Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

У Путіна розслідування антикорупційного фонду про синів Чайки назвали інтернет-шалапутством.