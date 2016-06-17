США готові стати "ключовим партнером" Саудівської Аравії з проведення економічних реформ
Саудівський принц Мухаммед бен Сальман під час візиту до США зустрівся з представниками економічної ради при президенті.
У зустрічі, зокрема, взяли участь міністр фінансів США Джек Лью, міністр енергетики Ернест Моніс і міністр торгівлі Пенні Пріцкер. Мухаммед бен Сальман обговорив з ними плани з диверсифікації економіки Саудівської Аравії до 2030 року, передає РБК з посиланням на Reuters.
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«Влада США привітала прихильність Саудівської Аравії до економічних реформ і підкреслила прагнення США стати ключовим партнером, що надає допомогу Саудівській Аравії в її реалізації амбітної програми економічних реформ», — цитує Reuters заяву Білого дому.
Програма реформ «Бачення 2030 року», раніше схвалена урядом Саудівської Аравії, включає в себе Національний план трансформації. Документ був підготовлений Радою з економічних питань та питань розвитку, який очолює Мухаммед бен Сальман.
У серії інтерв'ю агентству Bloomberg принц Мухаммед заявляв, що він планує покінчити з залежністю королівства від нафтових доходів, для чого планується провести приватизацію, скоротити субсидії та активізувати інвестиції в несировинні проекти.