США готові стати "ключовим партнером" Саудівської Аравії з проведення економічних реформ

У зустрічі, зокрема, взяли участь міністр фінансів США Джек Лью, міністр енергетики Ернест Моніс і міністр торгівлі Пенні Пріцкер. Мухаммед бен Сальман обговорив з ними плани з диверсифікації економіки Саудівської Аравії до 2030 року, передає РБК з посиланням на Reuters.

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«Влада США привітала прихильність Саудівської Аравії до економічних реформ і підкреслила прагнення США стати ключовим партнером, що надає допомогу Саудівській Аравії в її реалізації амбітної програми економічних реформ», — цитує Reuters заяву Білого дому.

Програма реформ «Бачення 2030 року», раніше схвалена урядом Саудівської Аравії, включає в себе Національний план трансформації. Документ був підготовлений Радою з економічних питань та питань розвитку, який очолює Мухаммед бен Сальман.

У серії інтерв'ю агентству Bloomberg принц Мухаммед заявляв, що він планує покінчити з залежністю королівства від нафтових доходів, для чого планується провести приватизацію, скоротити субсидії та активізувати інвестиції в несировинні проекти.