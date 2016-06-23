Стрілянина і захоплення заручників у кінотеатрі на заході Німеччини: поліція озвучила нові подробиці (фоторепортаж)

Про це повідомили у прес-службі поліції Дармштадта, передає РБК з посиланням на видання Morgenweb.

"Жодних доказів, що дають поняття про мотив, немає. Одна річ, яку ми можемо з упевненістю сказати, — цей факт не має ісламістського фону", — сказав представник поліції.

За попередніми оцінками органів безпеки, те, що сталося в кінотеатрі, не є терактом, це пов'язано з діями неврівноваженої людини, пише Bild.

Читайте такожСтрілянина в кінотеатрі на заході Німеччини: поліція ліквідувала нападника

Агентство DPA з посиланням на джерела в службах безпеки також стверджує, що стрілець — не терорист, він діяв один.

Як повідомляє Antenne Hessen, поліція випустила короткий прес-реліз за фактом події. У ньому наголошується, що мотиви нападника поки не відомі. Його особу також не встановлено.

Раніше УНІАН повідомляв, що озброєний чоловік відкрив вогонь у будівлі кіноцентру в місті Фірнхайм на заході Німеччини.

За словами міністра внутрішніх справ Гессена Петера Бойта, нападника застрелила поліція.