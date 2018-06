Британська молодь запропонувала після Brexit урізати пенсії літнім людям через "зруйноване майбутнє" - соцмережі

Багато з них пишуть в Twitter, що пенсіонери, які проголосували за Brexit, «зруйнували їх майбутнє», повідомляє Lenta.ru.

Літні консерватори, зі свого боку, впевнені, що лише такий результат допоможе поліпшити ситуацію в країні.

64 відсотки британців у віці від 18 до 24 років проголосували за те, щоб залишитися. Вони вважають, що членство в ЄС означає свободу пересування, захист їх робочих прав і порятунок від рецесії. 58 відсотків громадян старше 65 років вважають, що Brexit допоможе впоратися з міграційною кризою і позбутися диктатури Брюсселя.

«Коли в країні з урахуванням результатів референдуму почнеться рецесія, в першу чергу треба буде урізати пенсії літнім людям, які проголосували за #Brexit», - пишуть користувачі Twitter.

Самих пенсіонерів, на яких так ображена молодь, в соцмережах менше, однак вони налаштовані не менш рішуче.

«Чому б тим, хто хоче залишитися, не згадати про суверенітет Британії і брак демократії в ЄС, а також про те, що більше половини наших законів написано в Брюсселі?», - кажуть прихильники Brexit.

Says it all really. Early twenties struggle enough as it is, now this. Cheers for ruining our future #EURefResultspic.twitter.com/JR46BwadcA — Jess Randle (@JessRandle25) June 24, 2016

It's sad to think that British pensioners literally hate foreigners more than they love their grandchildren. #EURefResults — ㅤ (@Y2SHAF) June 24, 2016

My grandparents apologised to me for the results of the #EURefResults ... — m a c R a e (@Curly_MacRae) June 24, 2016