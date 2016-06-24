ЄС може почати поступово знімати санкції з РФ, щоб уникнути ланцюгової реакції після Brexit - нардеп

12:28, 24 червня 2016
Політика
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Рішення Великобританії щодо виходу з Євросоюзу може змусити ЄС почати поступово знімати санкції з Росії.

REUTERS

Про це написав народний депутат і представник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, референдум став справжнім землетрусом для Європейського Союзу, наслідки якого організація буде відчувати ще дуже довго. До того ж, такі результати є негативними і для України.

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"Євросоюз закриється від будь-яких зовнішніх подразників і ліквідувати внутрішні, щоб не пішла ланцюгова реакція. Тому, санкції проти РФ, дуже цілком можливо, почнуть поступово знімати з 2017, а безвізовий для нас, Грузії і Туреччини відкладеться на невизначений час", - зазначив Ар'єв.

Він зазначив, що українська сторона не витримає військової агресії Росії без єдності європейських країн, яка тепер перебуває під загрозою.

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