У Кремлі розкрили суть послання Ердогана Путіну з нібито вибаченнями за збитий Су-24

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у посланні Ердогана на адресу Путіна.

Зокрема, турецький лідер висловив свою зацікавленість у врегулюванні ситуації, пов'язаної із загибеллю російського військового літака.

У посланні, зокрема, зазначається, що Росія є для Туреччини другом і стратегічним партнером, з яким турецька влада не хотіла б псувати відносини.

"У нас ніколи не було бажання і свідомого наміру збити літак, що належить Російській Федерації", - наводиться цитата Ердогана.

Далі йдеться, що, "узявши на себе всі ризики і доклавши великих зусиль, ми забрали тіло загиблого російського пілота у сирійських опозиціонерів і привезли його до Туреччини. Організація предпоховальних процедур була проведена у відповідності з релігійними і військовими процедурами".

"Вся ця робота була проведена нами на рівні, гідному турецько-російських відносин. Я хочу ще раз висловити свій жаль і глибоке співчуття родині загиблого російського пілота і кажу: вибачте. Усім серцем поділяю біль. Сім'ю російського пілота ми сприймаємо як турецьку сім'ю. В ім'я полегшення болю та тяжкості завданих збитків ми готові до будь-якої ініціативи", - йдеться у посланні.

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У документі також наголошується, що стосовно громадянина Туреччини, ім'я якого асоціюється зі смертю російського пілота, розпочато і ведеться судове розслідування.

Ердоган висловлює своє глибоке співчуття з приводу того, що сталося, і наголошує на готовності робити все можливе для відновлення традиційно дружніх відносин між Туреччиною і Росією, а також спільно реагувати на кризові події в регіоні, боротися з тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігало Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво у закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".