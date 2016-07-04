У Кельні відбувся один із найбільших у світі гей-парадів

Як передає Deutsche Welle, понад один мільйон учасників та глядачів зібрались у неділю, 3 липня, у місті на Рейні, щоб взяти участь в ювілейному одному з найбільших у світі прайдів, що проводиться вже в 25-те.

Серед учасників заходу - кілька осіб з України, які вийшли на парад з українською національною символікою.

За даними організаторів, цьогоріч в акції взяли участь представники понад 100 об’єднань і організацій. Вони пройшли парадом у яскравих костюмах центром Кельна. Учасники мітингують за правову рівність та суспільне сприйняття лесбійок, геїв, бі- та транссексуалів, а також трансгендерів.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Катаріна Барлі, яка відвідала захід, зауважила, що слід також згадати й жертв кривавого нападу на гей-клуб в Орландо (США) всередині червня цього року.

"Попри всі веселощі сьогодні ми з великим сумом згадуємо жертв в Орландо та їхні родини. Любов сильніша за ненависть!" - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Серед гостей свята також німецькі політики від інших політичних сил, зокрема й член партії "Союз 90/Зелені" Клаудіа Рот.