У Кельні відбувся один із найбільших у світі гей-парадів
У неформальній столиці ЛГБТ-руху Німеччини - Кельні - відбувся гей-парад у рамках традиційного фестивалю Christopher Street Day (CSD)-2016.
Як передає Deutsche Welle, понад один мільйон учасників та глядачів зібрались у неділю, 3 липня, у місті на Рейні, щоб взяти участь в ювілейному одному з найбільших у світі прайдів, що проводиться вже в 25-те.
Серед учасників заходу - кілька осіб з України, які вийшли на парад з українською національною символікою.
За даними організаторів, цьогоріч в акції взяли участь представники понад 100 об’єднань і організацій. Вони пройшли парадом у яскравих костюмах центром Кельна. Учасники мітингують за правову рівність та суспільне сприйняття лесбійок, геїв, бі- та транссексуалів, а також трансгендерів.
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Катаріна Барлі, яка відвідала захід, зауважила, що слід також згадати й жертв кривавого нападу на гей-клуб в Орландо (США) всередині червня цього року.
"Попри всі веселощі сьогодні ми з великим сумом згадуємо жертв в Орландо та їхні родини. Любов сильніша за ненависть!" - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Серед гостей свята також німецькі політики від інших політичних сил, зокрема й член партії "Союз 90/Зелені" Клаудіа Рот.