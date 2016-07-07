Уряд Німеччини надав згоду на продаж озброєнь Саудівській Аравії

Міністр економіки Зігмар Габріель поінформував Бундестаг про відповідне рішення Ради безпеки ФРН, ухвалене за зачиненими дверима, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Постачання зброї Саудівській Аравії наражається на критику через порушення прав людини у цій країні. З іншого боку, Ер-Ріяд є союзником Заходу у боротьбі з терроризмом, зокрема з екстремістською "Ісламською державою". Канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр виступили на підтримку угоди.

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Німецький уряд також схвалив низку інших угод про постачання зброї: Єгипет отримає субмарину та 32 торпеди, Кувейт та Оман - бронетранспортер Fuchs 2 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину Wisent 2.

Також 6 липня уряд затвердив звіт про експорт озброєнь за 2015 рік. Згідно з цим документом, за звітний період Берлін видав разові дозволи на продаж зброї на 7,86 мільярда євро - майже вдвічі більше, ніж роком раніше (3,97 мільярда у 2014-му). Крім того, було видано 119 так званих загальних дозволів (на експорт у країни ЄС та НАТО) - на суму в 4,96 мільярда євро.