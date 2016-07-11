Російський вертоліт в Сирії міг бути збитий "дружнім вогнем" – розслідування CIT (фото)

Про це йдеться у звіті Conflict Intelligence Team (CIT), яка розслідує участь Росії в сирійській війні.

Читайте такожБої за Алеппо в Сирії: під час обстрілу загинули 38 мирних жителів (фото)

Експерти, вивчивши відеозапис аварії вертольота у високій якості, прийшли до висновку, що це модель Мі-35М, яку вирізняють короткі крила і шасі, яке не прибирається. Раніше в Міноборони Росії стверджували, що збитий вертоліт є сирійським Мі-25 (експортний варіант вертоліт Мі-24).

"Мі-35М немає на озброєнні ВПС САР (армії Асада). У той же час, Мі-35М ВКС РФ не раз з'являвся на фотографіях і відео з Сирії", - йдеться у звіті.

Російське відомство стверджує, що вертоліт був збитий протитанковою керованою ракетою TOW. Проте, за час російської кампанії в Сирії, не було жодних повідомлень, що бойовики ІД захопили подібні ракети або що вони з'явилися у них на озброєнні.

Крім того, експерти відзначають, що ракети такого типу не можуть збити ударний вертоліт через їх низьку швидкість і маневреність.

Читайте такожБої за Алеппо в Сирії: під час обстрілів загинули 38 мирних жителів (фото)

"На відео можна помітити, що безпосередньо перед катастрофою вертоліт стріляє НУРСами (некерованими реактивними снарядами), при цьому після кожного пострілу в повітрі залишається шлейф диму, що йде нижче фюзеляжу вертольота. Однак у момент ураження рульового гвинта вертольота ми бачимо, що від снаряда тягнеться такий же шлейф диму, що йде від об'єкта трохи вище фюзеляжу ураженого вертольота", - йдеться в розслідуванні.



"Сукупність даних факторів дозволяє як мінімум серйозно розслідувати версію, що вертоліт Мі-35М був випадково збитий в результаті пуску веденим вертольотом некерованою авіаційної ракети (НАР, вона ж НУРС). У ході ведення бою провідний вертоліт міг випадково потрапити на лінію вогню веденого вертольота, який ішов слідом трохи вище ведучого. Це пояснює і той факт, чому ІДІЛ не опублікувало відеозапис безпосередньо пуску ракети ПТРК/ПЗРК", - підкреслюють експерти.

На відео зображений і йде слідом вертоліт, який рухається трохи вище ведучого, збитого вертольота.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ повідомило, вертоліт був 9 липня підбитий вогнем з землі, коли розвертався на зворотний курс після бойового завдання і витратив боєкомплект. Він впав в районі, підконтрольному сирійської урядової армії. Екіпаж вертольота з двох чоловік загинув.