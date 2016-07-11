Великобританія закупить у Boeing літаки для пошуку і знищення підводних човнів

У рамках контракту Boeing протягом наступних 10 років зобов'язується поставити Великобританії дев'ять літаків P-8A Poseidon, призначених для пошуку і знищення підводних човнів, передає Бі-бі-сі. У суму договору також включені витрати на навчання персоналу і техобслуговування літаків.

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Крім того, Boeing оплатить будівництво на авіабазі "Лоссімут" в Шотландії інфраструктури, необхідної для розміщення там нових літаків. Очікується, що будівництво цих об'єктів обійдеться в 100 млн фунтів.

Літаки P-8A покликані залатати пробоїну, яка утворилася в обороноздатності Великобританії після відмови у 2010 році від використання літаків Nimrod, прийнятих на озброєння ще в кінці 1960-х років.

Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон оголосив про укладення угоди перед початком міжнародного авіасалону у Фарнборо. За його словами, купівля літаків демонструє, що, незважаючи на "брексіт", Великобританія відкрита для бізнесу.

"З якою б невизначеністю не зіткнулася наша країна, я хочу, щоб всі знали: Британія залишається одним із світових лідерів як у військовому, так і в цивільному авіабудуванні", - заявив Кемерон.

У цілому завдяки співпраці британського уряду і Boeing в країні буде створено близько 2 тис. робочих місць.

Літак P-8A Poseidon створений на базі цивільного авіалайнера Boeing 737-800. Він призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника, а також для участі в рятувальних операціях. Крім Великобританії такі літаки замовили США, Індія і Австралія.