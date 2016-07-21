Трамп озвучив умови захисту країн Балтії у разі нападу Росії

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, передає "ЄвроПравда".

За словами Трампа, він "волів би продовжувати чинні угоди", але тільки за умови, що "союзники припинять користуватися американською щедрістю".

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Зокрема, як зазначив кандидат у президенти США, якщо Росія нападе на одну з країн Балтії, він вирішить, допомагати їй тільки після того, як з'ясує, чи виконала ця країна свої зобов'язання перед НАТО.

Як зазначив Трамп, решті світу "доведеться навчитися пристосовуватися до його підходу".

Раніше УНІАН повідомляв, що мільярдер Дональд Трамп офіційно затверджений кандидатом у президенти США на з'їзді Республіканської партії.