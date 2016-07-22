Трамп офіційно оголосив себе кандидатом у президенти США

На загальнонаціональному з'їзді партії, що проходить у місті Клівленд, штат Огайо, він пообіцяв у разі обрання президентом привести країну до безпеки, процвітання і миру, передає Бі-бі-сі.

Раніше на з'їзді він отримав більшість голосів при розгляді питання про кандидата у президенти країни.

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За нього проголосували 1604 делегати при необхідному максимумі в 1237 голосів.

Вибори президента відбудуться 8 листопада.

Демократична партія наступного тижня оголосить свого кандидата. Найбільш ймовірним суперником Трампа на виборах є Хілларі Клінтон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп назвав ім'я політика, разом з яким піде на вибори і який у разі його перемоги стане віце-президентом. Ним виявився губернатор Індіани Майк Пенс.

Спостерігачі називають вибір Трампа "безпечним". Пенс - досвідчений правник, він користується повагою всередині Республіканської партії, з лідерами якої у самого Трампа в якийсь момент намічався конфлікт.