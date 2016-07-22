Керрі відповів на висловлювання Трампа щодо умов захисту країн Балтії від Росії
Держсекретар США Джон Керрі запевнив союзників по НАТО в Східній Європі, що Сполучені Штати, як і раніше, "повністю віддані" захисту своїх партнерів.
Так очільник зовнішньополітичного відомства відреагував на висловлювання Дональда Трампа щодо альянсу, передає "Радіо Свобода".
"Я хочу, щоб наші партнери по НАТО чітко розуміли нашу позицію. Ця адміністрація, як і кожна адміністрація з 1949 року, республіканська чи демократична, залишаються повністю відданими НАТО і нашим зобов’язанням із безпеки", – вказав Керрі у Вашингтоні.
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Він також нагадав про статтю 5 Північноатлантичного договору, у якому йдеться, що напад на будь-яку державу-члена вважається нападом на всіх членів НАТО.
Раніше цього тижня кандидат у президенти США від Республіканської партії, мільярдер Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання Сполучені Штати не зможуть гарантувати безпеку всім членам НАТО. Зокрема, як зазначив кандидат у президенти США, якщо Росія нападе на одну з країн Балтії, він вирішить, допомагати їй тільки після того, як з'ясує, чи виконала ця країна свої зобов'язання перед НАТО.