Надзвичайний стан у Туреччині: звільнять ще дві тисячі поліцейських, міністерство зв'язку закривається

Державна влада закриє міністерство зв'язку і звільнить 196 співробітників наглядового органу ЗМІ - Управління інформаційних технологій і зв'язку, яке тепер отримає повноваження міністерства. Укази опубліковані на сайті T. C. Resmi Gazete - офіційному турецькому друкованому органі, повідомляє ВВС.

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Всіх звільнених підозрюють у підтримці релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада вважає натхненником заколоту. Сам Гюлен заперечує будь-яку причетність до липневих подій.

Крім того, президент отримав право самостійно призначати голову збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Під час спроби держперевороту загинули більше 190 осіб, понад 1,4 тис. були поранені. Пізніше були звільнені або відсторонені від роботи понад 8 тисяч осіб.