У США припинили випуск касетних бомб

"Останній виробник касетних бомб, що залишився в США, припинив виготовлення спірної зброї, пославшись на регулюючі органи та скорочення замовлень заборонених боєприпасів на міжнародному рівні", - повідомляє 112.ua з посиланням на Foreign Policy.

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Відзначається, що фірма пішла на такий крок після того, як у травні цього року Білий дім наклав вето на постачання Саудівської Аравії касетних бомб. Подальший продаж решти боєприпасів Textron Systems зможе проводити тільки після отримання дозволу з боку Білого дому і Конгресу США.

Однак, як заявляють в компанії, політична обстановка ускладнює прийняття подібного рішення.