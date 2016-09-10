Президент Філіппін, який образив Обаму, назвав генсека ООН дурнем

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Дутерте виголосив грубе слово на адресу генсека ООН, коли критикував Пан Гі Муна за зайву, на його думку, турботу про дотримання прав людини при проведенні операцій проти наркомафії.

При цьому Дутерте заявив, що його неправильно зрозуміли і слова "с*учий син" не відносилися до Барака Обами.

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У четвер президент США Барак Обама провів коротку зустріч з філіппінським лідером Родріго Дутерте на форумі АСЕАН в Лаосі. Кілька днів тому адміністрація Обами скасувала зустріч з Дутерте - після того як філіппінський лідер назвав Обаму "с*учим сином" у відповідь на припущення, що президент США може підняти питання про ситуацію з правами людини на Філіппінах.

"Я президент суверенної країни, ми вже давно не колонія. У мене немає інших господарів, крім філіппінського народу. Потрібно проявляти повагу. Я тебе прокляну на цьому форумі, с*учий син", - заявив Дутерте, говорячи про майбутню зустріч з американським лідером.

Барак Обама, якому журналісти процитували слова Дутерте, з усмішкою назвав того у відповідь "яскравим хлопцем" і висловив надію на конструктивний діалог.

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Тим не менше, після цього зустріч Обами і Дутерте була скасована за ініціативою американської сторони. Пізніше Дутерте вибачився і сказав, що його слова не були нападкою на Обаму особисто.

Правозахисники і міжнародне співтовариство різко критикують Родріго Дутерте за його жорсткі методи боротьби з наркомафією. Раніше стало відомо, що в ході спецоперації правоохоронних органів проти наркодилерів на Філіппінах за останні два місяці загинули більше 2 тисяч осіб. Філіппінська поліція з'ясовує обставини загибелі людей.