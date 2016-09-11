На 93-му році життя померла медсестра з відомої фотографії "Поцілунок на Таймс-сквер"
У США на 93-му році життя померла Грета Циммер Фрідман, чий поцілунок з моряком Джорджем Мендосою на Таймс-сквер у Нью-Йорку в день перемоги над Японією у 1945 році, став символом закінчення Другої світової війни.
За словами сина Джошуа Фрідмана, жінка померла ще в четвер, 8 вересня, у Вірджинії. Вона була хвора на пневмонію, повідомляє РБК з посиланням на Daily News.
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Як відомо, знімок «Поцілунок на Таймс-сквер» був зроблений фотографом Альфредом Ейзенштадтем вранці 14 серпня 1945 року, коли було оголошено про перемогу над Японією. Як стверджувала Фрідман, вона в ті роки працювала помічницею дантиста, поцілунок був раптовим і спонтанним. «Це не був мій вибір. Молодий чоловік просто підійшов і схопив мене!» — говорила вона. Втім, як зазначає Daily News, в майбутньому Фрідман і моряк Мендоса стали добрими приятелями і навіть обмінювалися листівками на Різдво, після того, як зустрілися в 1980-х.
JUST IN: Greta Zimmer Friedman, nurse in iconic Times Square sailor-kiss photo dead at 92 https://t.co/QtM9OAuGj7pic.twitter.com/oNirqE8XL4— New York Daily News (@NYDailyNews) September 10, 2016
Фрідман і Мендоса — не єдині, хто заявляв про те, що на знаменитій фотографії зображені саме вони. У 1980 році фотографу написала лист вихователька з Лос-Анджелеса Едіт Шейн, вона стверджувала, що є «тією самою дівчиною з фотографії». Шейн померла у 2010 році у віці 91 року. На роль «моряка» крім Мендоси претендували також Карл Мускарелло і Гленн Макдаффі.