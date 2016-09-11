Річниця трагедії: 11 вересня виповнюється 15 років з дня терактів у США (фоторепортаж)

11 вересня 2001 року терористи-смертники використовували чотири пасажирські літаки для нанесення ударів по будівлям в Нью-Йорку і Вашингтоні. Два літаки врізалися, один за іншим, у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій літак з пасажирами врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, четвертий літак впав на поле в штаті Пенсільванія після сутички пасажирів з групою терористів, що сталася на борту, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожСьогодні одинадцята річниця трагедії у Беслані

Жертвами нападів стали близько трьох тисяч американців та громадян багатьох країн світу.

Після 11 вересня 2001 року боротьба з тероризмом стала однією з головних глобальних проблем міжнародної політики. У законодавстві багатьох держав з'явилися акти, що посилюють вимоги до безпеки у багатьох сферах діяльності, особливо на транспорті та громадських місцях.

Правозахисні організації неодноразово заявляли, що посилення заходів безпеки та прийняття законів, спрямованих на запобігання терористичних нападів, не повинні обмежувати права і свободи людини.