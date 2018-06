Хілларі Клінтон розповіла про стан свого здоров'я

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую всім, хто висловив побажання одужання! Я почуваю себе відмінно і йду на поправку", - сказано в повідомленні.

Thanks to everyone who's reached out with well wishes! I'm feeling fine and getting better. -H