Хілларі Клінтон розповіла про стан свого здоров'я

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую всім, хто висловив побажання одужання! Я почуваю себе відмінно і йду на поправку", - сказано в повідомленні.

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Thanks to everyone who's reached out with well wishes! I'm feeling fine and getting better. -H — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 вересня 2016 р.

Також Клінтон зазначила, що їй вже хочеться повернутися до роботи.

"Як будь-якій людині, якій доводилося сидіти вдома, пропускаючи роботу через хворобу, мені не терпиться повернутися", - зазначила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон відчула себе погано на церемонії, присвяченій 15-й річниці нападу на США 11 вересня 2001 року.

Пізніше стало відомо, що лікарі діагностували у політика пневмонію.