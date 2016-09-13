Хілларі Клінтон розповіла про стан свого здоров'я
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що почуває себе добре і йде на поправку.
Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.
"Дякую всім, хто висловив побажання одужання! Я почуваю себе відмінно і йду на поправку", - сказано в повідомленні.
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Thanks to everyone who's reached out with well wishes! I'm feeling fine and getting better. -H— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 вересня 2016 р.
Також Клінтон зазначила, що їй вже хочеться повернутися до роботи.
"Як будь-якій людині, якій доводилося сидіти вдома, пропускаючи роботу через хворобу, мені не терпиться повернутися", - зазначила вона.
Раніше УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон відчула себе погано на церемонії, присвяченій 15-й річниці нападу на США 11 вересня 2001 року.
Пізніше стало відомо, що лікарі діагностували у політика пневмонію.