Хілларі Клінтон розповіла про стан свого здоров'я

01:23, 13 вересня 2016
Світ
628 0

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що почуває себе добре і йде на поправку.

REUTERS

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую всім, хто висловив побажання одужання! Я почуваю себе відмінно і йду на поправку", - сказано в повідомленні.

Читайте такожТрамп вперше обійшов Клінтон за популярністю

Також Клінтон зазначила, що їй вже хочеться повернутися до роботи.

"Як будь-якій людині, якій доводилося сидіти вдома, пропускаючи роботу через хворобу, мені не терпиться повернутися", - зазначила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон відчула себе погано на церемонії, присвяченій 15-й річниці нападу на США 11 вересня 2001 року.

Пізніше стало відомо, що лікарі діагностували у політика пневмонію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter