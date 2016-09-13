Обвинуваченого в корупції екс-спікера конгресу Бразилії позбавили депутатського мандата

Як передає BBC, Кунья підозрюється в приховуванні інформації про наявність банківського рахунку в Швейцарії. Сам він заперечує всі звинувачення.

У травні верховний суд Бразилії ухвалив рішення про тимчасове відсторонення Куньї від посади голови нижньої палати парламенту і призупинення дії його депутатського мандата у зв'язку із звинуваченнями в причетності до корупції.

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Кунья був одним з головних прихильників імпічменту президента Бразилії Ділми Русеф. У кінці серпня верхня палата національного парламенту проголосувала за її імпічмент.