The Times викрила Russia Today у брехні, у Британії почали розслідування

Про це пише британська газета The Times, яка викрила прокремлівський ЗМІ у брехні.

The Times вважає, що RT оголосив інформаційну війну компанії, що займається видобутком сланцевого газу, побоюючись, що інші країни відмовляться від російського природного газу.

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У сюжеті Russia Today про британську компанію Cuadrilla, яка займається розвитком технологій в галузі видобутку сланцевого газу, стверджується, що компанія викидала отруйні відходи на берегах Африки.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року Ofcom звинуватив RT в необ'єктивному висвітленні інформації про події в Україні і пригрозив відібрати ліцензію.