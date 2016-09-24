Збитки від землетрусу в Італії складають щонайменше 4 мільярди євро
Землетрус в центральній частині Італії, який стався минулого місяця, заподіяв збитків на суму не менше, ніж 4 млрд євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Маттео Ренці, пише Громадське з посиланням на Reuters.
«Землетрус, у якому загинули 297 людей у центральній частині Італії минулого місяця, завдав шкоди на суму не менше ніж 4 млрд євро (4,5 мільярда доларів)», – заявив Ренці.
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В цю входять витрати на безпосередню матеріальну допомогу постраждалим, а також фінансування відновлення об'єктів будівельної інфраструктури.
Ренці висловив сподівання, що Європейська комісія, готуючи бюджет на 2017 рік, на витрати, пов'язані з землетрусом, не накладе обмеження через можливе перевищення бюджету.
Нагадаємо, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,0 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.
Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.
У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.