Більше половини американців негативно ставляться до Путіна – опитування

Про це свідчать оприлюднені в неділю, 25 вересня, результати опитування, проведеного агентством Associated Press спільно з компанією GfK, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що 24 відсотки американців вважають, що у російського президента є лідерські якості, які повинен би мати і американський президент. 71 відсоток не згодні з таким твердженням.

Читайте такожПолітолог назвав ім'я можливого наступника Путіна у разі його відходу з посади президента Росії

Згідно з результатами опитування, 41 відсоток респондентів вважають, що кандидат від республіканців Дональд Трамп вибудує правильні відносини з Путіним. Аналогічне твердження щодо кандидата від демократів Гілларі Клінтон поділяють 53 відсотки американців. При цьому 42 відсотки опитаних вважають, що Трамп буде занадто близьким до Росії у своїй зовнішній політиці. Щодо Клінтон таку думку поділяють лише 11 відсотків опитаних.

Онлайн-опитування було проведене з 15 до 19 вересня. У ньому взяли участь 1694 особи, з них 1476 - зареєстровані виборці. Похибка вибірки становить 2,5 відсотка.

Раніше УНІАН повідомляв, що спецслужби США розслідують, чи давав радник з питань міжнародної політики кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Картер Пейдж кулуарні обіцянки зняти деякі санкції з вископоставлених кремлівських чиновників, в разі обрання Трампа.