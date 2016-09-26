Сидів і керував у своєму Porsche: у Варшаві заарештували росіянина за запуск безпілотника над будівлею уряду

15:51, 26 вересня 2016
Світ
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Поліція з'ясовує ціль запуску безпілотника і які матеріали збирав чоловік.

wikipedia.org

Про це повідомляє телеканал TVP.

Громадянин Росії був заарештований, він звинувачується в порушенні авіаційного законодавства Польщі.

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"Він сидів у Porsche Cayenne на вулиці Багатела. Машина з російськими номерами, він показав російські документи", - сказав співрозмовник телеканалу.

Зараз слідчі намагаються з'ясувати ціль запуску безпілотників і які матеріали збирав чоловік.

Зазначається, що йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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