Сидів і керував у своєму Porsche: у Варшаві заарештували росіянина за запуск безпілотника над будівлею уряду
15:51, 26 вересня 2016Світ
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Поліція з'ясовує ціль запуску безпілотника і які матеріали збирав чоловік.
Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі / wikipedia.org
Про це повідомляє телеканал TVP.
Громадянин Росії був заарештований, він звинувачується в порушенні авіаційного законодавства Польщі.
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"Він сидів у Porsche Cayenne на вулиці Багатела. Машина з російськими номерами, він показав російські документи", - сказав співрозмовник телеканалу.
Зараз слідчі намагаються з'ясувати ціль запуску безпілотників і які матеріали збирав чоловік.
Зазначається, що йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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