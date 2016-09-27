Стрілянина в Х'юстоні: адвокат в уніформі з нацистською символікою поранив 9 людей (відео)
13:43, 27 вересня 2016Світ
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У Х'юстоні озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожих, в результаті чого поранення отримали дев'ять людей. Шестеро поранених госпіталізовані, ще трьом надали допомогу на місці подій.
Стрілянина в Х'юстоні / скріншот
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на The New York Times.
- Чоловік, який відкрив стрілянину, був убитий поліцейськими. Як з'ясувалося згодом, злочинцем виявився 46-річний місцевий адвокат Нейтан Десаї. При собі у нього було близько 2600 патронів, напівавтоматичний пістолет та пістолет-кулемет. Зброю було куплено нелегально кілька років тому. Поліція стверджує, що Десаї був одягнений в уніформу з нацистською символікою.
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За словами очевидців, Десаї стріляв, стоячи поряд зі своєю машиною, і цілився в лобове скло автомобілів. У нього вдома при обшуку також було знайдено нацистську символіку і символіку часів Громадянської війни в США. Достовірних відомостей про мотиви злочинця немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в торговому центрі Х'юстона. Невідомий відкрив вогонь по машинах.
EXCLUSIVE VIDEO: Shots fired as Houston Police confront suspect firing randomly near Weslayan, injuring nine. https://t.co/f9Vl1ZIgE6pic.twitter.com/Y0xYj4esIt— abc13 Houston (@abc13houston) September 26, 2016
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