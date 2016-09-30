В ООН створено спеціальну комісію для розслідування атаки на гуманітарну колону в Сирії

Про це повідомляє Центр новин ООН.

«Генеральний секретар ООН ухвалив рішення створити Комісію ООН з розслідування інциденту, пов'язаного з гуманітарною операцією ООН і Сирійського товариства Червоного Півмісяця в Урум-аль-Кубрі 19 вересня 2016», - йдеться у заяві Пан Гі Муна.

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Як повідомляв УНІАН, гуманітарна колонна ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапила під авіаудар в провінції Алеппо.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браян заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Браяна, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.