В ООН створено спеціальну комісію для розслідування атаки на гуманітарну колону в Сирії
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун створив Комісію ООН для з'ясування повної картини нападу на колону з гуманітарним вантажем в околицях сирійського Алеппо, скоєного 19 вересня.
Про це повідомляє Центр новин ООН.
«Генеральний секретар ООН ухвалив рішення створити Комісію ООН з розслідування інциденту, пов'язаного з гуманітарною операцією ООН і Сирійського товариства Червоного Півмісяця в Урум-аль-Кубрі 19 вересня 2016», - йдеться у заяві Пан Гі Муна.
Читайте такожДва російські бомбардувальники були помічені в районі нападу на гуманітарну колону в Сирії - Reuters
Як повідомляв УНІАН, гуманітарна колонна ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапила під авіаудар в провінції Алеппо.
Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браян заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Браяна, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.
Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.