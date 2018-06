Помер директор скандального порталу WikiLeaks

Про це йдеться в повідомленні організації в своєму мікроблозі в Twitter.

"Гевін Макфейдьен, гаряче улюблений директор WikiLeaks, зараз готується до зустрічі з Всевишнім", - написав засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж в Twitter.

Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk