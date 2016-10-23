Помер директор скандального порталу WikiLeaks

Про це йдеться в повідомленні організації в своєму мікроблозі в Twitter.

"Гевін Макфейдьен, гаряче улюблений директор WikiLeaks, зараз готується до зустрічі з Всевишнім", - написав засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж в Twitter.

Gavin Macfadyen, beloved director of WikiLeaks, now takes his fists and his fight to battle God. Sock it to him, forever, Gavin. -JA pic.twitter.com/7zyzs1Qxxk — WikiLeaks (@wikileaks) October 23, 2016

Як повідомляв УНІАН, нещодавно портал WikiLeaks опублікував листування президента США Барака Обами з одним із стратегів Демократичної партії США Джоном Подестою.

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Організація опублікувала першу частину листування. Вона складається з семи послань, якими обмінялися Обама і на той момент член Сенату Конгресу США Подеста восени 2008 року, перед тим, як Обама здобув свою першу перемогу на президентських виборах.