Помер директор скандального порталу WikiLeaks

13:55, 23 жовтня 2016
Світ
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Директор порталу WikiLeaks Гевін Макфейдьен помер в ніч на 23 жовтня.

Гевін Макфейдьен помер в ніч на 23 жовтня / twitter.com/wikileaks

Про це йдеться в повідомленні організації в своєму мікроблозі в Twitter.

"Гевін Макфейдьен, гаряче улюблений директор WikiLeaks, зараз готується до зустрічі з Всевишнім", - написав засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно портал WikiLeaks опублікував листування президента США Барака Обами з одним із стратегів Демократичної партії США Джоном Подестою.

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Організація опублікувала першу частину листування. Вона складається з семи послань, якими обмінялися Обама і на той момент член Сенату Конгресу США Подеста восени 2008 року, перед тим, як Обама здобув свою першу перемогу на президентських виборах.

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