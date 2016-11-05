Бойовики ІДІЛ в Мосулі використовують в якості живого щита 1600 мирних жителів - ООН

Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, передає Центр новин ООН.

Надійшла інформація про те, що ця терористична організація захопила в Таль-Афаре 400 жінок з громад курдів, єзидів і мусульман-шиїтів.

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Про це на брифінгу в Женеві розповіла прес-секретар Управління Верховного комісара з прав людини Равина Шамдасани. Вона повідомила, що бойовики ІДІЛ продовжують масові страти заручників.

Так, в ООН надійшла інформація про вбивство у цю середу 180 колишніх державних службовців в східному передмісті Мосула Каджали. Є побоювання, що терористи, можливо, вбили в самому Мосулі близько 200 осіб. Зараз в Управлінні намагаються перевірити цю інформацію.

Прийшли повідомлення, що ІДІЛ вантажівками вивозить жителів міста Хаммам аль - Алил в місто Таль-Афар. Деяким сім'ям сказали, що їх відвезуть в Сирію.

У середу бойовики ІД вивезли 150 родин з міста Хаммам аль-Аліл в Мосул. Екстремісти використовують гучномовці, наказуючи мешканцям прилеглих до Хаммам аль-Алілу сіл виходити з речами з будинків, погрожуючи розправою тим, хто не підкориться.

Равіна Шамдасані повідомила, що терористи насильно вербують у свої ряди дітей у віці 9-10 років і використовують їх як бойовиків в Мосулі.