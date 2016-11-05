Медведєв заявив, що відносини Росії й США "впали нижче плінтуса" через події в Україні

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що відносини РФ і США «впали нижче плінтуса» через події в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Другому каналу Ізраїлю, передає ТАСС.

Крім того, за словами Медведєва, відносини між РФ і США також погіршилися і через дії адміністрації президента США Барака Обами.

«На жаль, через те, що сталося в Україні, завдяки старанням адміністрації президента (Барака) Обами, ці відносини (РФ і США) впали, що називається, нижче плінтуса, вони стали зовсім низькими», - констатував він.

За оцінкою Медведєва, «ці відносини зараз перебувають на дуже низькому рівні, на вкрай низькій точці».

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«Відверто сказати, коли ми починали контакти з діючою адміністрацією, з обраним президентом Обамою, я не міг собі уявити, що вони дійдуть до такої безпрецедентно низької точки», - зізнався глава уряду РФ.

Російський прем’єр також заявив, що для Кремля неважливо, хто стане наступним президентом США. При цьому Медведєв додав, що знайомий з Гілларі Клінтон і не знайомий з Дональдом Трапом.

Він назвав Клінтон «підготовленим спеціалістом», а Трампа - «яскравою людиною».

Нагадаємо, Росія пригрозила відповісти на відправку батальйонів НАТО до Польщі та Прибалтики.

Постійний представник РФ при НАТО Олександр Грушко заявив, що "вжиті НАТО заходи не залишаться без відповіді". Дипломат також наголосив, що альянс посилює свою присутність у районі Чорного моря.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що організація Північноатлантичного договору не шукає конфронтації з Росією і не хоче повторення холодної війни.