Міс бікіні та екс-модель: що відомо про нову першу леді США (фото)

США, окрім нового президента, також отримали і нову першу леді – 46-річну Меланію Трамп, яка молодша за чоловіка на 24 роки і є третьою дружиною скандального Дональда Трампа.

Свою кар’єру Меланія починала як фотомодель.

Вона прикрашала обкладинки таких відомих глянців як Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle.

Однак після одруження із Трампом припинила брати участь у Фотосесіях. Весілля Дональда та Меланьї було пишним та розкішним. Наречена була одягнена у сукню Dior, яка важила близько 20 кг та коштувала 200 тисяч доларів, а гігантський весільний торт прикрашали три тисячі живих троянд.

Втім, у 2002 році дружина Трампа отримала почесний титул «Міс бікіні» від журналу «Sports Illustrated».

У 2006 році у подружжя Трампів народився син, який став 5 дитиною для Дональда.

Втім, Меланья не лише фотомодель, а й бізнес-леді, вона запустила власну колекцію ювелірних прикрас.

ЗМІ вже встигли охрестити Меланія найсексуальнішою першою леді США.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на виборах у президенти США. Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.