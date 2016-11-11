Штайнмаєр закликав Трампа якнайшвидше визначитися з пріоритетами зовнішньої політики

Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданню Spiegel, опублікованому в четвер, 10 листопада, передає DT.ua.

"Надзвичайно важливо, щоб нова адміністрація виробила нову зовнішньополітичну позицію. Необхідно зрозуміти, чи буде президент Трамп діяти як обіцяв кандидат у президенти Трамп", – сказав Штайнмаєр.

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Голова МЗС зазначив, що багато аналітиків безуспішно намагалися прорахувати зовнішньополітичну доктрину Трампа на підставі його публічних заяв, але все ще багато питань залишаються відкритими. Тому уряд ФРН не знає, чого очікувати від адміністрації Трампа.

Міністр розповів, що неодноразово зустрічався з Генрі Кіссінджером в Нью-Йорку, обговорюючи з ним персону Трампа та можливу зовнішню політику його адміністрації, але істотних результатів це не принесло.

"Ми повинні прийняти той факт, що зовнішня політика США стане менш передбачуваною. Сподіваюся, що відповідальність нового уряду США буде не такою, як це заявлялося під час виборчої кампанії", – висловив надію Штайнмайер.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.