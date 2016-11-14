Країни Євросоюзу узгодили план з оборони і безпеки - Могеріні

Про це заявила в понеділок, 14 листопада, глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає Deutsche Welle.

Вона запевнила, що не йдеться про конкуренцію з НАТО чи створення паралельних до НАТО військових союзів.

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"Не йдеться про європейську армію. Також не йдеться про створення генерального штабу по типу SHAPE (ставки Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, - Ред.). І також не йдеться про територіальну оборону, тому що для цього є НАТО. Ми союзники, у нас є точно певні компетенції в сфері оборони", - підкреслила вона.

Могеріні зазначила, що план було підготовлено за повної участі всіх країн Євросоюзу протягом останніх трьох місяців. Вона додала, що до кінця листопада Європейська комісія повинна буде розробити план дій, який обговорять з міністрами оборони країн-членів ЄС.

Могеріні виділила три головні завдання: реагування на зовнішні конфлікти і кризи, роботу з державами-партнерами щодо формування їхніх оборонних можливостей і захист Євросоюзу і його громадян.