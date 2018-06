Аеропорт в Оклахомі закрили через стрілянину, є загиблий

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався на території паркувального комплексу аеропорту. За даними правоохоронців, в результаті події загинула одна людина, тривають пошуки нападника.

Читайте такожАеропорт Стамбула відновив роботу після повідомлень про стрілянину

We have confirmed one victim shot at Will Rogers Airport. Please avoid going to the airport at this time. We will keep you posted.