Аеропорт в Оклахомі закрили через стрілянину, є загиблий

23:36, 15 листопада 2016
Світ
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Аеропорт імені Вілла Роджерса в Оклахомі (США) призупинив роботу через стрілянину.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався на території паркувального комплексу аеропорту. За даними правоохоронців, в результаті події загинула одна людина, тривають пошуки нападника.

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Поліція також попереджає, що аеропорт тимчасово закритий і просить людей не приїжджати туди.

"Аеропорт Вілла Роджерса в даний час закритий. Якщо ви знаходитесь в аеропорту, знайдіть укриття і залишайтеся там до подальших розпоряджень", - йдеться в повідомленні поліції на сторінці в Twitter.

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