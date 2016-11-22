Опубліковано відео польотів винищувачів вертикального зльоту і посадки F-35B з бойового корабля "Америка"
14:14, 22 листопада 2016Світ
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Журнал Aviation Week опублікував відео польотів винищувачів вертикального зльоту і посадки F-35B авіації Корпусу морської піхоти США з палуби універсального десантного корабля (УДК) LHA-6 "Америка".
Зліт винищувача F-35B / Скріншот відео
Відповідний запис зроблено на сторінці журналу в Facebook.
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Згідно з повідомленням, винищувачі ескадрильї VMFA-121 Green Knights проводять навчальні польоти перед майбутнім розгортанням у Івакуні (Японія).
На записі зафіксовано злети винищувачів з палуби УДК, який також іноді називають десантним авіаносцем, і вертикальні посадки.
Як видно на записі, в процесі посадки літак спочатку "зависає" у повітрі у кормовій частині корабля з лівого борту, після чого переміщується вправо і здійснює посадку.
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