Опубліковано відео польотів винищувачів вертикального зльоту і посадки F-35B з бойового корабля "Америка"

Відповідний запис зроблено на сторінці журналу в Facebook.

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Згідно з повідомленням, винищувачі ескадрильї VMFA-121 Green Knights проводять навчальні польоти перед майбутнім розгортанням у Івакуні (Японія).

На записі зафіксовано злети винищувачів з палуби УДК, який також іноді називають десантним авіаносцем, і вертикальні посадки.

Як видно на записі, в процесі посадки літак спочатку "зависає" у повітрі у кормовій частині корабля з лівого борту, після чого переміщується вправо і здійснює посадку.