У Китаї суд виправдав чоловіка, якого стратили 20 років тому

Як повідомляє Meduza, за результатами перегляду справи суд прийшов до висновку, що слідство не зібрало достатньо доказів провини засудженого. Його свідчення також були поставлені під питання.

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Суд провінції Хебей, який виніс смертний вирок, приніс «щирі вибачення» сім'ї страченого і пообіцяв почати процедуру виплати компенсації.

Вбивство було скоєно в 1994 році. Через 11 років у цьому злочині зізнався інший чоловік. Він був засуджений до смерті за зґвалтування трьох жінок і вбивство двох з них, але опротестував вирок на тій підставі, що суд не розглянув його свідчення у справі про вбивство 1994 року. У 2013 році суд прийшов до висновку, що ці показання не відповідають дійсності.