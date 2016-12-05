Кількість загиблих на вечірці в Каліфорнії зросла до 33 людей (фото)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Рятувальники виявили нові тіла загиблих в ході розбору завалів. Як відзначає агентство, на даний момент вдалося розчистити близько 35-40% завалів.

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Також, міська поліція заявила про початок роботи слідчої групи.

Раніше УНІАН повідомляв про 24 жертви, знайдені у згорілому будинку культурного центру, де проходила рейв-вечірка. Багато учасників вечірки досі числяться зниклими без вісті. Влада припускає, що під час вечірки в приміщенні колишнього складу в Окленді могли перебувати до 100 осіб.

Як відзначають представники влади, в культурному центрі, який раніше слугував складом, відсутні системи пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.