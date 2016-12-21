США розширили санкції проти РФ, щоб завадити ухиленню від перебування в санкційному режимі

Про це йдеться на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

Зокрема, у відомстві наголосили, що для того, щоби зберегти ефективність чинних санкцій, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило ще 7 осіб і 8 компаній, які відповідно до двох виконавчих указів потрапляють під дію санкцій. Також новими обмежувальними заходами було визначено два судна як заблоковану власність.

Читайте такожРада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти Росії

Разом із тим, Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США визначило 26 дочірних компаній, активами яких на рівні 50% або більше володіють ті компанії, проти яких уже запроваджувалися санкції. Зокрема, у липні 2014 року під санкції потрапив російський виробник газу «Новатек». Нові санкції було запроваджено щодо низки його дочірніх компаній. Таким же чином були введені санкції проти низки активів, які належать російському «Россельхозбанку».

«Такі дії є частиною подальших зусиль Департаменту казначейства в протидії спробам обійти ці санкції. Сполучені Штати залишаються непохитними в намірі зберігати санкції, поки Росія повністю не виконає свої зобов’язання відповідно до Мінських домовленостей. Цей крок робить наголос на запереченні урядом США окупації Криму Росією й нашій рішучій відмові визнавати її спробу анексії півострову», – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що нові обмеження запроваджені після прийнятого 19 грудня рішення Європейського Союзу продовжити дію європейських санкцій ще на півроку, а також спрямовані на посилення єдності Заходу в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, у США прийняли рішення щодо розширення санкцій проти Російської Федерації через конфлікт в Україні. Зазначається, що до санкційного списку увійшли сім фізичних осіб та кілька десятків організацій.