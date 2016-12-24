У Тунісі затримали племінника "берлінського терориста"

Про це з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Тунісу в суботу повідомляє CNN.

Заарештований, згідно з даними міністерства, є однією з трьох осіб, яких тримали в тюрмі за "підозрою в приналежності до терористичної організації і зв'язках з терористичними злочинами".

У заяві міністерства зазначається, що Амрі і його племінник спілкувалися один з одним через месенджер Telegram. Амрі попросив племінника скласти клятву на вірність «Ісламській державі», йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на свідчення затриманого.

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Міністерство також зазначило, що Амрі вислав своєму племіннику гроші через третю сторону після прохання приєднатися до "Абу Аль-Валу", осередка ІДІЛ в Німеччині.

При цьому у заяві не вказано ім’я затриманого племінника.

Нагадаємо, вчора, 23 грудня, в Мілані в ході перестрілки був вбитий головний підозрюваний у теракті на різдвяному ярмарку в Берліні громадянин Тунісу Аніс Амрі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна.

Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.