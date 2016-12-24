У Тунісі затримали племінника "берлінського терориста"
Племінник Аніса Амрі, чоловіка, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні, був заарештований в Тунісі.
Про це з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Тунісу в суботу повідомляє CNN.
Заарештований, згідно з даними міністерства, є однією з трьох осіб, яких тримали в тюрмі за "підозрою в приналежності до терористичної організації і зв'язках з терористичними злочинами".
У заяві міністерства зазначається, що Амрі і його племінник спілкувалися один з одним через месенджер Telegram. Амрі попросив племінника скласти клятву на вірність «Ісламській державі», йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на свідчення затриманого.
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Міністерство також зазначило, що Амрі вислав своєму племіннику гроші через третю сторону після прохання приєднатися до "Абу Аль-Валу", осередка ІДІЛ в Німеччині.
При цьому у заяві не вказано ім’я затриманого племінника.
Нагадаємо, вчора, 23 грудня, в Мілані в ході перестрілки був вбитий головний підозрюваний у теракті на різдвяному ярмарку в Берліні громадянин Тунісу Аніс Амрі.
Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна.
Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".
За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.