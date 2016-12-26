Генерал США прогнозує розгром бойовиків ІДІЛ протягом двох років: "залишки" розсіються в пустелі
22:02, 26 грудня 2016Світ
664 0
Командувач військами міжнародної коаліції на чолі з США генерал Стівен Таунсенд припустив, що остаточно розгромити угруповання «Ісламська держава» вдасться тільки в 2018 року.
ІДІЛ / REUTERS
Про це він розповів порталу Daily Beast.
На думку американського генерала, здолати бойовиків в їх столицях - іракському Мосулі і сирійській Ракка - вийде не раніше 2018 року. При цьому ймовірно, що після цього залишки групування будуть в пустелі між Сирією та Іраком.
Читайте такожБитва за Мосул: сили Іраку і США готуються проникнути вглиб оплоту ІДІЛ
Таунсенд також назвав «дивно дисциплінованими» союзниками формування ополченців в Іраку, в числі яких і шиїтські групи, підтримувані Іраном.
Раніше США заявили про ліквідацію 50 тисяч терористів ІД через два роки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter