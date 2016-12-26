Генерал США прогнозує розгром бойовиків ІДІЛ протягом двох років: "залишки" розсіються в пустелі

Про це він розповів порталу Daily Beast.

На думку американського генерала, здолати бойовиків в їх столицях - іракському Мосулі і сирійській Ракка - вийде не раніше 2018 року. При цьому ймовірно, що після цього залишки групування будуть в пустелі між Сирією та Іраком.

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Таунсенд також назвав «дивно дисциплінованими» союзниками формування ополченців в Іраку, в числі яких і шиїтські групи, підтримувані Іраном.

Раніше США заявили про ліквідацію 50 тисяч терористів ІД через два роки.