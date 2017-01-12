У Бразилії знайшли застосування скелету нацистського лікаря

Прозваний Ангелом Смерті Менгеле, жертвами якого стали десятки тисяч в'язнів, у тому числі дітей, зумів після війни утекти в Латинську Америку і помер в 1979 році від інсульту, купаючись в океані, пише 112.ua з посиланням на The Guardian.

У 1985 році останки Менгеле були ідентифіковані доктором Даніелем Ромеро Муньосом і з тих пір зберігалися в інституті, адже родичі не бажали перевозити їх у Німеччину.

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"Кістки будуть корисні у навчанні того, як досліджувати останки людини і зіставляти їх з даними, наявними про нього", - пояснив Муньос.

Інтерес для студентів є не стільки страшна біографія нацистського злочинця, скільки дані про травми, отримані їм за життя.

"Наприклад, досліджуючи рештки Менгеле, ми виявили тріщину в лівій частині тазу, що відповідає даним про перелом у результаті аварії на мотоциклі в Освенцімі. Крім того, на лівій вилиці присутній невеликий отвір - наслідок перенесеного синуситу", - розповів лікар.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 95-річний Зафке Убер, колишній фельдшер "Аушвіца", постав перед судом за співучасть у вбивстві майже 4 тисяч чоловік.