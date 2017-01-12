У Бразилії знайшли застосування скелету нацистського лікаря
Скелет сумно відомого нацистського лікаря Йозефа Менгеле, що проводив злочинні медичні досліди над в'язнями концтабору Освенцім, став навчальним посібником для студентів медичного інституту бразильського міста Сан-Паулу.
Прозваний Ангелом Смерті Менгеле, жертвами якого стали десятки тисяч в'язнів, у тому числі дітей, зумів після війни утекти в Латинську Америку і помер в 1979 році від інсульту, купаючись в океані, пише 112.ua з посиланням на The Guardian.
У 1985 році останки Менгеле були ідентифіковані доктором Даніелем Ромеро Муньосом і з тих пір зберігалися в інституті, адже родичі не бажали перевозити їх у Німеччину.
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"Кістки будуть корисні у навчанні того, як досліджувати останки людини і зіставляти їх з даними, наявними про нього", - пояснив Муньос.
Інтерес для студентів є не стільки страшна біографія нацистського злочинця, скільки дані про травми, отримані їм за життя.
"Наприклад, досліджуючи рештки Менгеле, ми виявили тріщину в лівій частині тазу, що відповідає даним про перелом у результаті аварії на мотоциклі в Освенцімі. Крім того, на лівій вилиці присутній невеликий отвір - наслідок перенесеного синуситу", - розповів лікар.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 95-річний Зафке Убер, колишній фельдшер "Аушвіца", постав перед судом за співучасть у вбивстві майже 4 тисяч чоловік.