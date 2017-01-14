Трамп розповів, за яких умов може зняти санкції з Росії

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збереже санкції щодо Росії "принаймні на якийсь час".

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Про це політик сказав в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal.

У той же час обраний президент не виключив і скасування санкцій за певних умов. Він заявив, що може скасувати санкції, якщо Москва доведе свою користь у боротьбі з тероризмом, а також у досягненні інших цілей, які важливі для США.

"Якщо нам вдається порозумітися, і якщо Росія нам дійсно допомагає, якщо хтось робить справді чудові речі, то навіщо кому б то не було зберігати санкції", - наводить видання слова Трампа.

Він висловив надію на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, а також додав, що розраховує поліпшити відносини не тільки з Росією, але і з Китаєм, який критикував під час передвиборної кампанії, передає ВВС.

В день публікації інтерв'ю Трампа президент США Барак Обама продовжив на рік санкції проти Росії через агресію в Україні.

У грудні 2016 року Вашингтон оголосив про видворення 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско і введення нових санкцій через скандал навколо хакерських атак під час виборів президента США.

Влада США вважає, що за хакерськими атаками може стояти російська влада, що останні заперечують. При цьому відповідати на висилку своїх дипломатів Росія не стала.