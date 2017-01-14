У США 8 конгресменів мають намір бойкотувати церемонію інавгурації Трампа

В інтерв'ю телеканалу NBC, яке вийде в ефір 15 січня, член Палати представників, ветеран руху за громадянські права, демократ Джон Льюїс заявив, що не вважає Трампа законно обраним президентом.

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Коментуючи повідомлення розвідданих, що вказують на втручання Росії у хід виборів у США, Льюїс висловив думку, що саме це сприяло поразці кандидата у президенти від демократів Хілларі Клінтон, передає Радіо Свобода.

Інші правники, які не бажають бути присутнім на інавгурації, наводять як докази "неповажні" висловлювання Трампа стосовно жінок, соціальних меншин та іноземців.

Крім того, активісти руху за громадянські права починають тиждень протестів перед інавгурацією Трампа. Лідер "Національної дії" Ел Шарптон заявив, що в суботу у Вашингтоні відбудеться марш, в якому, зокрема, візьмуть участь прихильники його руху, а також Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення та об'єднання "Національна рада "Ла Раса".

За словами Шарптона, мета маршу - не допустити, щоб нова адміністрація відмовилася від реформ у галузі виборчого права, соціального забезпечення, медичного страхування і кримінального права, а також не посилювала заходи проти іммігрантської спільноти.