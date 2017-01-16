У Росії порушили першу справу за статтею про недонесення

Справу порушено по відношенню до Асхаба Хизрієва, який не повідомив про плани знайомого виїхати на війну в Сирії, повідомляє РИА Новости з посиланням на прокуратуру республіки.

"За версією слідства, Хизрієв, володіючи достовірною інформацією про приготуванні Фаріда Сафіна до участі в діяльності терористичної організації в Сирії, не повідомив про це в правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні відомства.

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Раніше про кримінальну справу повідомляло видання "Кавказький вузол" з посиланням на неназваного слідчого, зазначає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що пізніше Сафін був затриманий поліцейськими при спробі виїхати в Сирію. Хизрієву загрожує до року позбавлення волі.

"Антитерористичний пакет" законопроектів, що передбачає введення статті про недонесення, був прийнятий влітку минулого року.

На думку авторів, він необхідний для "встановлення додаткових заходів протидії тероризму та забезпечення громадської безпеки". Закон посилює покарання за екстремізм, а також з 2018 року посилює контроль за онлайн-активністю громадян.

Правозахисники вважають, що закони порушують базові принципи конституції Росії, наприклад про недоторканність до приватного життя. Телекомунікаційні компанії повідомили про серйозне зростання витрат та вартості послуг зв'язку та інтернету в Росії у зв'язку з прийняттям закону.