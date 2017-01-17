Європарламент не зміг обрати президента у першому раунді

Як передає власний кореспондент УНІАН, за результатами голосування в першому раунді лідирує представник групи Європейської народної партії Антоніо Таяні – він набрав 274 голоси.

Відповідні результати сьогодні в Страсбурзі в рамках голосування оголосив президент ЄП Мартін Шульц. Перед голосуванням він також повідомив, що лідер групи Альянсу лібералів та демократів Гі Верховстадт зняв свою кандидатуру.

Шульц повідомив, що всього в голосуванні взяли участь 718 депутатів. Недійсними визнано 35 голосів, дійсними - 683 голосу. «Це означає, що абсолютна більшість становить 342 голоси. Це необхідно для перемоги в першому раунді», - констатував президент ЄП.

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Друге місце за результатами голосування посів лідер групи Альянсу соціалістів і демократів Джанні Питтелла, який набрав 183 голоси.

Віце-президент групи Європейських консерваторів і реформістів Хельга Стейвенс отримала на свою підтримку 77 голосів, італійський депутат від групи Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих Елеонора Форенца – 50 голосів, депутат з Великобританії від груп Зелених Джин Ламберт – 56 голосів і депутат з Румунії від групи «Європа для націй» Лоренцо Ребега – 43 голоси.