У Сенегалі пройшла інавгурація обраного президента Гамбії

Інавгурація пройшла не в самій Гамбії, а в столиці сусіднього Сенегалу Дакарі, пише Бі-Бі-Сі.

У своїй промові Берроу заявив, що наполягає на законності свого обрання президентом. Він закликав Економічне співтовариство західноафриканських держав і ООН підтримати вибір, зроблений громадянами його країни.

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Крім того, Берроу закликав гамбійських військовослужбовців не залишати казарми у разі вторгнення в країну сенегальських військових, готових силою змусити Джамме покинути пост.

Всіх гамбійських військових, які встануть на захист Джамме, новий президент пообіцяв визнати бунтівниками.

Джамме, очолює Гамбію з 1994 року, в грудні несподівано програв чергові вибори президента. Його кандидатуру підтримали близько 36,7% виборців, в той час як за його конкурента Берроу проголосували 45,5% електорату.

Спочатку Джамме визнав свою поразку на виборах, але пізніше все ж оскаржив результати грудневого голосування. Позов Джамме, в якому він заявляє про численні порушення в ході голосування, суд розгляне навесні. У зв'язку з цим термін повноважень Джамме був продовжений на три місяці.

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Берроу і Економічне співтовариство західноафриканських держав відмовилися визнати законність такого кроку, після чого Сенегал і Нігерія почали стягувати до кордону Гамбії війська, а з самої країни почали евакуювати туристів.

Регулярні збройні сили Сенегалу налічують близько 20 тисяч осіб, а військовий бюджет країни становить приблизно 300 млн доларів в рік. Чисельність збройних сил Гамбії оцінюється в 2,5 тисячі осіб.