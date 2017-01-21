Трамп підписав указ про реформу програми охорони здоров'я Obamacare

Про це пише РБК з посиланням на Bloomberg.

Указ наказує держустановам «знизити тягар регулювання» в очікуванні програми реформування охорони здоров'я Барака Обами, відомої як Obamacare.

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Згідно з указом, пише Reuters, керівники установ повинні використовувати свої повноваження, щоб «скасувати, відкласти, надати пільги або відстрочити виконання» положення закону про охорону здоров'я.

Указ також наказує головам відповідних відомств «сприяти розвитку вільного і відкритого ринку в міжнародній торгівлі для надання послуг в області охорони здоров'я і медичного страхування».

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп зробив свої перші законодавчі кроки на новій посаді. Зокрема, Трамп направив кандидатів, яких він вибрав для своєї адміністрації, на схвалення сенату і заснував День патріотизму.