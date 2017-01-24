Комітет сенату США підтримав кандидатуру Тіллерсона на посаду держсекретаря

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

В ході голосування думки сенаторів, які входять в комітет, розділилися по партійній приналежності: 11 республіканців проголосували за Тіллерсона, 10 сенаторів від Демократичної партії - проти.

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Тепер для вступу на посаду Тіллерсону необхідно заручитися підтримкою всієї палати, тобто отримати мінімум 51 голос із 100.

Республіканці, мають у сенаті більшість в 52 голоси. Кілька впливових республіканців, у тому числі сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Марко Рубіо, раніше критикували кандидатуру Тіллерсона, але в підсумку вирішили підтримати її.

"Незважаючи на свої зауваження, я підтримаю призначення Тіллерсона в комітеті і на пленарному голосуванні в сенаті", - сказав Рубіо.

Сенатор-демократ Бен Кардін, голова демократичної меншості в кабінеті у закордонних справах, раніше відзначав, що не буде голосувати за Тіллерсона з тієї причини, що його орієнтація на бізнес може негативно позначитися на його роботі в якості держсекретаря. Також Кардін був незадоволений позицією Тіллерсона щодо Росії.

Голосування по кандидатурі Тіллерсона на пленарному засіданні очікується не раніше наступного тижня, навіть якщо результат його практично вирішений.